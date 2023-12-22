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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة ديانج لتشكيل الأهلي أمام أوراوا.. وكهربا والشحات مفاتيح الفوز ببرونزية المونديال

صدى البلد

 أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، أن فيليبي ميلو مدافع نادي فلومينينسي البرازيلي، تألق في مواجهة الأهلي، وانقذ كرة من أقدام بيرسي تاو بشكل مثالي للغاية، بمهارة رائعة وهي "التاكلينج"، والذي استخدمها بشكل صحيح للغاية، مشيرا إلى أن مارسيلو استغل مهارته ووضع قدمه أمام بيرسي تاو ليجبر الحكم البولندي على احتساب ركلة جزاء (مشكوك فيها).

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأهلي دائمًا ينافس في كأس العالم للأندية، وكل فرق العالم تعرفه جيدًا، وفلومينينسي احترم الأهلي جيدًا، وكان بإمكان الفريق الفوز في الشوط الأول، لكنه أهدر أكثر من 9 فرص على مدار اللقاء، واستمرت ظاهرة ضياع الاهداف بشكل غريب في ظل حالة عدم التوفيق للمهاجمين، ولو سجل هدف واحد كان سيفوز الأهلي وسيصعد للنهائي مع مانشستر سيتي".

وأضاف: "الأهلي واجه مدارس مختلفة في كأس العالم للأندية، ولكن الفرق اليابانية تتميز بالسرعات، واعتقد أنها ستكون مباراة شاقة على لاعبي الأهلي، خصوصا بعد المجهود البدني في المباراتين الماضيتين أمام اتحاد جدة وفلومينينسي، والذي اتضح تراجعه في الربع ساعة الأخيرة من المباراة السابقة".

وأكمل: "نتمنى اللعب باستراتيجية مختلفة أمام فلومينينسي، وضرورة تسجيل أهداف وعدم إضاعة أي فرص سهلة، وأعتقد أن المدرب يعمل على معالجة تلك الظاهرة السلبية، لكن اللاعبين في أرضية الملعب لا تتحلى بالتركيز الكامل أمام مرمى المنافسين".

وزاد: "من الوارد حدوث تدوير من جانب كولر في تشكيلة الأهلي، ولكن اتمنى ثبات تشكيل الفريق في لقاء أوراوا الياباني، خصوصا أن الفريق يتأثر كثيرا في حالة تغيير 4 لاعبين دفعة واحدة في التشكيل، لذلك الأفضل اللعب بنفس المجموعة التي خاضت المباريات السابقة".

وتابع: "يجب عودة أليو ديانج في وسط الملعب وهو لاعب خبرة وسبق له اللعب في مونديال الأندية، وكان يجب الدفع به على حساب أكرم توفيق في المباراة السابقة، فريق أوراوا لديه سيستم خاص في اللعب بدءا من حراسة المرمى، ويمتلك لاعبين مميزين، ولابد من التركيز التام في الملعب، والفريق الياباني يعاني من مشكلة في الظهيرين خصوصا أنه يتقدمان كثيرا للأمام ويمكن استغلال المساحات من جانب أطراف الأهلي تاو والشحات".

أضاف: "الضغط العالٍ من الأهلي على أوراوا لن يكون مجديًا، خصوصا في ظل الحالة البدنية للاعبين بعد المجهود الكبير في المباراتين، ويجب استغلال المهارات الفردية بالإضافة للاعتماد على سرعات حسين الشحات وبيرسي تاو، وبالتأكيد كولر شاهد مباراة الفريق الياباني أمام مانشستر سيتي، ولابد من الاعداد الذهني للاعبين لعبور تلك المواجهة الصعبة".

وأتم: "نتمنى أن يكون كهربا موفق في مباراة الغد، لأنه يعتمد على الذكاء والخبرة والأخطاء الدفاعية قادر على استغلالها، وكذلك حسين الشحات نتمنى أن يكون في أفضل حالاته الفنية والبدنية، وهو دائما يظهر بشكل جيد في تلك المباريات".

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