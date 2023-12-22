أستاذ علوم سياسية: مصر ربطت خروج الأجانب من معبر رفح بدخول المساعدات

أكد الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، أن الموقف المصري منذ البداية كان متنبها ويستخدم كل الأدوات الممكنة لتحقيق الأهداف المصرية، مشيرا إلى أن أهم ما في السياسة المصرية انها تفعل وثوابتها واضحة منذ البداية

وقال أحمد يوسف، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مصر وقفت بصرامة وربطت خروج الأجانب من معبر رفح بدخول المساعدات، مؤكدا ان أحد أهم الإنجازات المصرية انها غيرت لغة العالم في قضية التهجير.

فرض خطوطها الحمراء

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنه نحمد الله أن مصر الأن تستند إلى قوة متمثلة في الجيش فتستطيع فرض خطوطها الحمراء



