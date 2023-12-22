طارق يحيى: من يعترض في عهد المجلس السابق كان بيقعد بمنزله

صرح طارق يحيي نجم الزمالك السابق ، عن الاوضاع نادي الزمالك خلال مجلسه السابق .

وقال يحي من خلال برنامج البريمو :" من يعترض في عهد المجلس السابق كان بيجلس في منزله ".



واضاف :" المجلس السابق رفضني ٣ مرات .



أعلن الإعلامي محمد فاروق إقالات بالجملة من قناة الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق : إقالة طارق يحيي وإسماعيل يوسف وعبد الواحد السيد من قناة الزمالك.

قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعبين إلى مجموعتين، خلال التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت امس الثلاثاء على ملعب انتر الأنجولي، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي اليوم الأربعاء باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.