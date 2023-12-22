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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي “ريال مدريد” إفريقيا .. تعليق بركات على تصريحات نجم فلومنينسي

فيليبي ميلو
فيليبي ميلو

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن تصريحات فيليبي ميلو، لاعب فلومينينسي البرازيلي، التي وصف فيها الأحمر بريال مدريد إفريقيا، تدعو للفخر.


وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعجبني كولر وهو يتحدث عن استغلال الفرص، وقرارات اللاعبين في الملعب.. يجب أن يكون هناك تعاون في إنهاء الفرص والهجمات".


وتابع: "أقول لعلي معلول إن جماهير الأهلي ليست حزينة على مستوى الفريق في مباراة فلومينينسي، هو حزين لعدم استغلال فرصة التأهل لنهائي كأس العالم للأندية فقط، لكنه راضي عن المستوى الذي يظهر به الفريق". 


وأكمل: "أفشة تحدث عن الضغوطات.. لاعبو الأهلي في مختلف العصور عودوا الجماهير على حصد البطولات.. الجمهور يشعر ويريد أن يرى من لاعبيه بذل كل ما في وسعهم".


وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "تصريحات فيليبي ميلو، لاعب فلومينينسي البرازيلي وتصريحات بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن النادي الأهلي هي أشياء تدعو للفخر".

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