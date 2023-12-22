أخبار التعليم |جامعة حلوان تطلق التحول من الاعتماد المؤسسي إلى البرامجي.. للمهتمين بالحصول على منحة دراسة في الصين.. سجل عبر هذا الرابط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



الأحد.. جامعة حلوان تطلق التحول من الاعتماد المؤسسي إلى البرامجي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

تجارة القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول .. 27 ديسمبر

أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة ، موعد امتحان الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2023-2024.



آثار القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول

كشفت الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2023 - 2024، لجميع الفرق الدراسية بالكلية.

عين شمس تنظم قافلة تنموية شاملة بمحافظة قنا

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس قافلة التنمية الشاملة بمحافظة قنا بقرية المفرجية - مركز قوص "



للمهتمين بالحصول على منحة دراسة في الصين.. سجل عبر هذا الرابط

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات عن منحًا للحصول على درجتى الماجستير و الدكتوراه مقدمة من جمهورية الصين الشعبية في المجالات الآتية : (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى – بناء شبكات والاتصالات والمعلومات – الامن السيبرانى ـــــ علوم الهندسة البحرية – الميكانيكية – الكهربية – الهندسة الصناعية – العلاج الطبيعى – دراسة اللغة الصينية وآدابها ، وكذلك التخصصات التى تخدم رؤية مصر 2030) .