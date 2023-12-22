الكشف عن حقيقة عدد لاعبي القائمة المختصرة للمنتخب في أمم أفريقيا

كشف محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق حقيقة عدد اللاعبين في القائمة المختصرة لكل منتخب ببطولة كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كأس إفريقيا هي بطولة مهمة، والجميع ينتظرها.. ومنتخب مصر يظهر بشكل جيد مع روي فيتوريا".



وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم: "البطولة ستضم عمالقة إفريقيا، والجميع سيتنافس على اللقب وعلى صناعة التاريخ".



وتابع: "القائمة المختصرة ستضم 27 لاعبًا، هناك معلومات بأن القائمة ستكون 23 لاعبًا فقط، لكنني أؤكد أن القائمة المختصرة ستكون 27 لاعبًا".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "على المنتخب أن يرسل قائمته المختصرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 3 يناير القادم، وذلك بعدما أرسل قائمته الأولية التي ضمت 55 لاعبًا".