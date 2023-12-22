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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل مباراة برونزية المونديال.. فيديو

صدى البلد

كشف الناقد الرياضي عمرو حسن عن مطالبة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لاعبي الفريق ببذل أقصى مجهود أمام أوراوا ريد ديموندز في مونديال الأندية من أجل تحقيق الميدالية البرونزية، مشيرا إلى فرص لحاق كوكا بالمباراة.


قال عمرو حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «ملعب البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»:" الفريق الياباني يمتلك لاعبين وخبرات كبيرة، مواجهة لن تكون سهلة على الأهلي". 


أضاف عمرو حسن:" لاعبو الأهلي أصحاب الخبرات الكبيرة قادرة على إخراج أنفسهم من أجواء الهزيمة، لذا كولر لم يبذل مجهودا كبيرا في تلك المسألة، وهذا ما أكد عليه محمود الخطيب بتواجده في التدريبات، وطالبهم بتحقيق الميدالية البرونزية لإرضاء طموح جماهير النادي الأهلي، خاصة وأنها الأخيرة بهذا الشكل".


وعن فرص لحاق كوكا بمواجهة أوراوا ريد دياموندز، قال عمرو حسن:" كوكا لن يلحق بمباراة أوراوا ريد دياموندز، لأن كولر لا يحب المجازفة باللاعبين، وكوكا لم يتدرب حتى الآن".


أوضح عمرو حسن:" أعتقد أن كولر سيثبت التشكيل وطريقة اللعب أمام أوراوا ريد دياموندز، في ظل امتلاك الفريق الياباني معدلات بدنية كبيرة جدا ليست في صالح النادي الأهلي، وسيلجأ الأهلي لغلق المساحات أمام الفريق الياباني".


أتم عمرو حسن حديثه عن مطالبة الأهلي بتأجيل مبارياته في السوبر المصري، قائلًا:" الأهلي أصدر بيان المطالبة بتأجيل مباراة السوبر المصري عقب تأجيل جولة الدوري المصري بناء على طلب فيتوريا، لأن الرحلة ستكون مرهقة للاعبي الأهلي".

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