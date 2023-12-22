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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: الزمالك بقى ماشي بفكر "الحراس"

صدى البلد

تحدث إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن أزمات نادي الزمالك خلال الفترة الراهنة ومايدور داخل القلعة البيضاء من خطط.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "لماذا يعمل نادي الزمالك في الوقت الحالي بفكر حراس المرمى؟".

وأوضح : "المسؤول عن الكرة هو عبد الواحد السيد ومدرب الحراس محمد عبد المنصف وأعضاء مجلس الإدارة المشرفين على الكرة أحمد سليمان وحسين السيد، أين باقي نجوم نادي الزمالك اللي ممكن يكون لديهم رؤية آخرى؟".

 وتابع : "نجوم مثل عبد الحليم علي وجمال حمزة وتامر عبد الحميد "دونجا" وأشرف قاسم وهشام يكن ونجوم كبار جدًا، وعلى رأسهم حسن شحاتة، لماذا لا يتم الاستعانة بهذه الرموز لحل أزمات النادي؟".

وأتمم نجم الكرة المصرية السابق: "من وجهة نظري لازم الفكر يتغير داخل نادي الزمالك، لو عايزين تغيير لازم يتم تغيير الفكر بالكامل".

وكان قد تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادل سلبيًا يوم الأربعاء، أمام نظيره ساجرادا الأنجولي ضمن مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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