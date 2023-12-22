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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بريدجستون تنسحب من السوق الروسي بعد ربع قرن

صدى البلد

أعلنت شركة صناعة الإطارات اليابانية بريدجستون، التي تعمل في روسيا منذ عام 1998، عن بيع أصولها في هذا البلد بعد عملية طويلة استغرقت أكثر من عام وحصلت على موافقة السلطات الروسية. وأشارت الشركة اليابانية في بيان إلى أن البيع تم لصالح شركة إس 8 كابيتال القابضة، التي تعمل في مجالات متنوعة. 

وأوضحت بريدجستون أن جميع الموافقات التنظيمية تم الحصول عليها، بما في ذلك موافقة اللجنة الفرعية التابعة للحكومة الروسية المسؤولة عن بيع الأصول الخاصة بالشركات الأجنبية.

وأشار البيان إلى أن موظفي بريدجستون البالغ عددهم نحو ألف شخص في روسيا، الذين يعملون أساسًا في مصنع أوليانوفسك على بعد 800 كيلومتر جنوب شرق موسكو، سيتم نقلهم أيضًا إلى فرق المشتري الروسي كجزء من الصفقة.

وكانت بريدجستون قد أعلنت في مارس 2022 عن تعليق أنشطتها التصنيعية في روسيا بعد الأحداث الجارية في أوكرانيا. وفي الخريف نفسه، أعلنت الشركة عن تعليق جميع استثماراتها في روسيا بنية بيع أصولها الروسية.

تأتي هذه الخطوة بعد انسحاب شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات من السوق الروسية، وبعد انسحاب شركتي فولكس فاغن وتويوتا في وقت سابق من العام. وقد انسحبت نيسان ورينو أيضًا من البلاد في عام 2022.

بريدجستون روسيا اليابانية أوليانوفسك السيارات

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