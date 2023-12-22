نجم الزمالك السابق: ما حققه معتمد جمال إنجاز

قال خالد متولي، نجم نادي الزمالك السابق، إن معتمد جمال طور من أداء الزمالك كثيرًا، وخاصة على الجانب الدفاعي، وهو ما ساهم في تحسين نتائج الفريق.



وأشار متولي في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أن معتمد جمال يتمتع بأخلاق عالية، وهو ما جعله محبوب من اللاعبين، ويضم الجهاز الفني مدربين مميزين لذلك حقق الزمالك أهدافه في الفترة الماضية، بالتأهل لنهائي الكأس والصعود لربع نهائي الكونفدرالية.



وشدد متولي على أن ما قدمه معتمد جمال في تلك الفترة يعتبر إنجاز بسبب ظروف النادي الصعبة للغاية والغيابات والإيقافات الكثيرة.