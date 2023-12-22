أحمد أبو مسلم يضع روشتة فوز الأهلي على أوراوا الياباني.. تفاصيل

وضع أحمد أبومسلم، لاعب الأهلي السابق، روشتة فوز الفارس الأحمر على منافسه أوراوا الياباني بالمباراة التي ستجمع بينهما اليوم الجمعة في لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

وقال أحمد أبومسلم، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن مباراة أوراوا الياباني في غاية الصعوبة ولكنه على ثقة في قدرة الأهلي في حصد الميدالية البرونزية.

وتابع أبومسلم قائلا :" الأهلي يواجه مشكلة في منتصف الملعب خلال الفترة الأخيرة، ولابد أن يستغل الأهلي منطقة منتصف الملعب بشكل جيد في مواجهة أوراوا الياباني".

وواصل :" الأهلي لديه مشكلة أيضا في مركز رأس الحربة، وهى أزمة مزمنة يعاني منها الفريق منذ 3 مواسم، وعلى كولر أن يعتمد على انطلاقات الأجنحة من أجل سد هذا النقص في مباراة الغد".