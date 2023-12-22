نجم الأهلي والزمالك السابق: رؤساء الأندية المصرية يتدخلون في التشكيل

كشف طارق السعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، عن سبب ابتعاده عن التدريب في مصر خلال الفترة الأخيرة، وتفاصيل أزمته مع وكلاء اللاعبين.

وقال طارق السعيد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار” : "أنجزنا إنجاز كبير أثناء المنتخب الأولمبي بالتأهل إلى أولمبياد لندن، ولكن تم تجاهلنا ولم ينظر لنا أحد".

وتابع : "التدريب في مصر ماشي بالعلاقات، لن تنجح في التواجد في جهاز فني كبير إلا لو تعرف وكيل أو رئيس نادي أو صاحب نادي، ليس لها علاقة بالشهادات".

وأكد : "هناك رؤوساء أندية تتدخل في تشكيل الفرق، وهي من تقرر مين يلعب ومين لا، وهي مسألة استثمارات وفلوس فقط".

وأضاف طارق السعيد : "أحزن عندنا أرى أشخاص أقل بكثير في الإمكانيات، ولكن تتواجد في أندية كبيرة بحكم العلاقات".

وأتم نجم الكرة المصرية السابق : "اختيارات اتحاد الكرة المصري غير منصف، وعلاقتي بوكلاء اللاعبين متوترة وهذا هو سبب ابتعادي عن التدريب في مصر".