رمضان السيد يكشف مزايا أوراوا ريدز قبل مواجهة الأهلي

كشف رمضان السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مزايا فريق أوراوا ريدز الياباني، قبل مواجهة الأهلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.



وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوراوا ريدز يقيمها البعض بشكل خاطئ.. لديهم سرعات عالية، والمستوى البدني لديهم عالي بشكل كبير".



وأضاف: "ثنائي قلب الدفاع لا يندفعوا للأمام، والأظهرة تقدم المستوى البدني، هذا لم يظهر في المباراة الماضية، لأنهم واجهوا مانشستر سيتي، واحد من أفضل فرق العالم".



وتابع: "الفنيات ترجع كفة الأهلي في مباراة أوراوا ريدز، ولكنها مباراة ليست سهلة أيضًا، والنواحي البدنية ستحسم الفائز بها".

وأتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: "الدفاع المتقدم أمام أوراوا ريدز سيتسبب في إرهاق لاعبي الأهلي، يجب أن يكون هناك توازن في مواجهتهم".