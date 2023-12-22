نجم الأهلي السابق يطالب كولر بإجراء 4 تبديلات في التشكيل أمام أوراوا

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه على مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر إجراء 4 تبديلات على تشكيل الفريق أمام أوراوا ريدز الياباني.



وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على كولر أن يجري تغييرات في حدود من 4 إلى 5 لاعبين، لتفادي الإرهاق البدني أمام أوراوا ريدز".



وأضاف: "من الممكن أن يحافظ كولر على تشكيلته، مع تغيير طريقة اللعب أمام أوراوا".



وتابع: "الأهلي قدّم أشواطه في كأس العالم للأندية أمام فلومينينسي، ولكن كان على كولر أن يجري 4 تبديلات مع بداية الشوط الثاني.. حينها كان سيحافظ الأهلي على مستواه".



وأكمل: "أكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا بذلوا مجهودًا كبيرًا، والإرهاق ظهر عليهم مبكرًا في الشوط الثاني".



وواصل: "بيرسي تاو وحسين الشحات وإمام عاشور يجب أن يكون هناك تفكير لاستبدالهم في مباراة أوراوا ريدز.. أيضًا علي معلول قد يتم استبداله، لأنه تم استهلاكه".



وأتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: "مروان عطية وإمام عاشور وأليو ديانج هم الأنسب لقيادة خط وسط الأهلي أمام أوراوا ريدز".