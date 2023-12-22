تحرك مفاجئ من الأهلي لحسم ضم فتوح .. تفاصيل

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن تحرك جديد من مسؤولي النادي الأهلي من أجل حسم التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في يناير.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "الأهلي بدأ التحرك الفعلي من أجل التعاقد مع أحمد فتوح، وهناك جلسة منتظرة مع اللاعب خلال أيام قليلة لإنهاء التفاوض".



وأضاف : "وسوف يعقد مسؤولين من النادي الأهلي جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، من أجل إنهاء كافة التفاوض معه للتعاقد بنهاية الموسم".

واختتم إبراهيم سعيده حديثه : "جاء ذلك خاصةً وأن اللاعب سينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ولا يوجد نية لدى اللاعب فى الاستمرار مع الزمالك".