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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزهم طاهر وديانج .. "السعيد" يختار 4 لاعبين للرحيل عن الأهلي

صدى البلد

قال طارق السعيد نجم كرة القدم المصرية السابق، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يمتلك عدد من اللاعبين لابد أن يرحلوا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والتعاقد مع صفقات أقوي.

وأضاف طارق السعيد تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" هناك لاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لابد أن يرحلوا عن الفريق لم يقدموا شئ للفريق".

وأوضح :" أمثال رامي ربيعة ومحمود متولي وطاهر محمد طاهر بجانب أيضًا إليو ديانج لابد من تسويقه، لأنه لاعب يحصل على أموال ودولارات كبيرة، وهو لم يكن أساسي لدي مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي".

وأتم طارق السعيد أنه لابد من استمرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هو مدرب ناجح وحقق نجاحات كبيرة الموسم الماضي.

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