خطر جدا.. استشاري سمنة ونحافة يحذر من عدم شرب المياه في الشتاء.. فيديو

حذر الدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة، من للافراط في تناول الطعام والحلويات خاصة في فصل الشتاء.

وقال استشاري السمنة والنحافة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "لابد من الحفاظ على الجسم، وتجنب الجوع العاطفي وهو الاكل ليلا خاصة في فصل الشتاء"، لافتا: "هناك دواء مصرح به من منظمة الصحة الامريكية وموجود في مصر ويعمل على سد الشهية وتجنب الطعام".

وأضاف الدكتور هاني جبران : "لابد من تناول اي دواء تحت إشراف طبي، ولا بد من نظام غذائي صحي مع تناول أي أدوية".

وأشار: "النظام الصحي الجيد هو أنه لابد من الاكل على مدار اليوم، اي تناول 6 وجبات على مدار اليوم لعدم الشعور بالجوع، لانه اذا امتاع الشخص عن الاكل طوال اليوم، وتناول الاكل ليلا فهذا سيزيد من الوزن".

وأوضح: "لابد من الاكثار من المشروبات السخنة خاصة بسكر الدايت"، مشيرا: "عدم شرب المياه في الشتاء خطر جدا، ولابد من شرب كميات من المياة لصحة الكلى وللتخسيس أيضا لأن المياه تساعد على الحرق، ولابد من شرب المياه بكثرة على الأقل 3 لتر يوميا على مدار اليوم".

