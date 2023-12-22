معهد أمراض النباتات يحصل على جائزتين لأفضل البحوث المقدمة لاتحاد الجامعات العربية

أعلن الدكتور محمود قمحاوي مدير معهد أمراض النباتات حصول الباحثين ( أ.د. عاطف عبدالفتاح شاهين رئيس قسم بحوث أمراض القمح و الدكتور رضا ابراهيم عماره ) بقسم بحوث أمراض القمح - معهد بحوث أمراض النباتات مصر - مركز البحوث الزراعية على افضل البحوث المقدمة لجائزة اتحاد الجامعات العربية السنوية للأمن الغذائي العربي في مجال المبادرات الوطنية الرائدة لعام 2023 م .



وقد وجه الباحثين الشكر لوزير الزراعة السيد القصير على دعمه المستمر للبحث العلمي التطبيقي و السيد الاستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية على دعمه للباحثين وعلي التشجيع الدائم من الدكتور محمود قمحاوي مدير المعهد على حثه الدائم فى مجال تطوير البحوث وخاصه التطبيقيه منها .



وقد تم تسلم الجائزة من د عبدالمجيد بن عمارة الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية وحضور د عمرو سلامة امين عام اتحاد الجامعات العربية والدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي والدكتور إبراهيم الدخيرى رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية والدكتور حسين درويش رئيس المركز القومى للبحوث وقد اعرب الباحثين عن سعادتهم لنيل تلك الجائزة .



وقد كلفت اللجنة عدد من المحكمين المتخصصين حسب مجالات الجائزة لتقويمها بناءأ على معايير متفق عليها تمثلت فى : (أهمية الموضوع للأمن الغذائي العربي ، إمكانية التطبيق ، المنهجية و الجودة العلمية).