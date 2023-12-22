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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تحسين إنتاجية النخيل .. ورشة عمل بالمعمل المركزي

صدى البلد

صرح الدكتور عز الدين جادالله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل أنه تم  عقد ورشة عمل الخاصة بمشروع بلد واحد منتج واحد ذو اولوية فى الذى ينفذ بتوجية ودعم من منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) فى مصر كممثل عن منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا وذلك على محصول نخيل البلح وينفذ من خلال المعمل المركزى لأبحاث وتطوير نخيل البلح .


وألقى الدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي للنخيل كلمة ترحيب وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ومركز البحوث الزراعية نيابة عن الدكتور محمد سليمان  رئيس مركز البحوث الزراعية وبالأشتراك مع كل من د. محمد يعقوب نائب ممثل منظمة الأغذية والزراعة فى مصر و د. أمجد القاضى ممثل وزارة التجارة والصناعة.


ألقى د. عز الدين جاد الله العباسى نبذة عن المشروع ودور المعمل من حيث تنفيذ جزئية الإنتاج الأخضر وما تم تنفيذة خلال الفترة الماضية من دورات تدريبة وندوات إرشادية كان لها أثر بالغ فى تحسين إنتاجية النخيل ورفع جودة التمور فى منطقة الواحات البحرية التى يجرى التنفيذ المشروع بها حاليآ.


كما قامت د.غادة عادل منسق المشروع بشرح الأهداف والخطط المستقبلية المستهدف تنفيذها خلال العامين القادمين بالنسبة لجزئية الإنتاج الأخضر لتقديم المعلومات والخبرات لعدد أكبر من الفلاحين المزارعين.


وشارك د. أمجد القاضى المشروع فى جزء التصنيع الأخضر المسئول عن تهيئة ورفع كفاءة المصانع و م. خاد الهجان فى جزئية التسويق الأخضر التى تعنى بالمواصفات وطرق التسويق وسياسات التصدير والاستهلاك.


وقد أبدى جميع الحاضرين والمشاركين وتقديرهم للجهد المبذول من قبل المعمل والعاملين تحت إدارة الدكتور محمد عبد المجيد ـ المدير العام للمشروع

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