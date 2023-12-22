السيسي وكاميرون يشددان على رفض تهجير الفلسطينيين وحماس تؤكد أن الهدف المعلن لإسرائيل بالقضاء على الحركة محكوم عليه بالفشل.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

فصائل عراقية تعلن استهداف إيلات رداً على الهجوم الإسرائيلي في غزة

قصف إسرائيلي يصيب مدير عام الصحة في غزة ويودي بحياة ابنته

إسرائيل تزعم تدمير شبكة أنفاق متصلة بمنازل ومكاتب "السنوار" و"الضيف"

فرنسا تقرر غلق سفارتها في النيجر نهائيا‎

تعليق عضوية النيجر في هيئات المنظمة الدولية للفرنكوفونية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال استقباله وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، فيما وجه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لدور مصر والرئيس السيسي في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلا عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن فصائل عراقية أعلنت أنها استهدفت مدينة إيلات بـ"الأسلحة المناسبة" رداً على قصف إسرائيل للمدنيين في قطاع غزة، مؤكدة أن القصف يأتي استمراراً لنهجها "في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة".

وقالت "الوطن" إن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أعلن إصابة مدير عام الصحة منير البرش، في قصف إسرائيلي استهدف منزل شقيقته في جباليا شمال قطاع غزة.

ونقلت "الجريدة" عن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، قوله إن هدف إسرائيل المعلن في الحرب التي تخوضها ضد الحركة في قطاع غزة "محكوم عليه بالفشل"، مشددًا على أنه في ملف استعادة إسرائيل للمحتجزين "فقد أثبتت عمليات العدو الفاشلة والمرتبطة ما أعلناه منذ اليوم الأول للحرب أن مسار هذه القضية هو التبادل".

وأكد أن "استمرار العدوان لا يسمح أصلاً بإطلاق سراح الأسرى مطلقاً فضلاً عن إمكانية تحريرهم بالعمليات العسكرية المباشرة، لذلك إذا أراد العدو وجمهوره أسراهم أحياء فليس أمامهم سوى وقف العدوان"، في إشارة إلى القصف المكثّف والمتواصل على القطاع والعمليات البرية للجيش الإسرائيلي.

وقالت "الراي" إن جيش الاحتلال زعم أنه دمر شبكة أنفاق متصلة بمنازل ومكاتب تابعة لقادة في "حماس"، بينهم زعيم الحركة يحيى السنوار، وقائد كتائب "القسام"، محمد الضيف.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه هدم شبكة أنفاق رئيسية تابعة لـ"حماس" تحت ساحة فلسطين بمدينة غزة، مشيراً إلى أن الشبكة ترتبط بمنازل ومكاتب وشقق سكنية تستخدم كمخابئ لكبار مسؤولي الحركة بمن فيهم الضيف والسنوار.

دوليًا، أشارت "القبس" إلى أن فرنسا بدأت إجراءات من أجل غلق سفارتها في النيجر نهائيا، في خطوة غير مسبوقة جاءت بعد أشهر من التوتر مع المجلس العسكري الحاكم في نيامي.

وذكرت "الراي" أن المنظمة الدولية للفرنكوفونية قررت تعليق عضوية النيجر من جميع هيئاتها، بعد أن أطاح نظام عسكري بالرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو/ تموز الماضي.

وأعلن المجلس الدائم للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الذي اجتمع يوم الثلاثاء الماضي في جلسة استثنائية عبر الفيديو، "تعليق عضوية جمهورية النيجر" بأثر فوري، باستثناء البرامج "التي تفيد بشكل مباشر السكان المدنيين وأولئك الذين يساهمون في استعادة الديمقراطية".

