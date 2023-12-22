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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال ترتكب إعدامات ميدانية مقابل برج الجلاء| تفاصيل

صدى البلد

أفادت قناة ميادين الفلسطينية ، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت إعدامات ميدانية مقابل برج الجلاء وأطلق النار على مدنيين كان قد أجبرهم على المغادرة.

ومن جانبها قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء ارتفع ليصل إلى 20057 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، بثت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام مشهدا امس الخميس، لنت خلاله عن مقتل 3 أسرى إسرائيليين لديها بنيران الجيش الإسرائيلي؛ وهم ليسوا بنفس الرهائن الذين أعلن الجيش الإسرائيلي قتلهم في حي الشجاعية الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن "هدف الاحتلال المتمثل بالقضاء على المقاومة هو أمر محكوم عليه بالفشل، وما ينشغل به جيش الاحتلال اليوم على الأرض هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز".

وشدد أبو عبيدة على أن "استعادة الاحتلال لأسراه مساره التبادل وليس له خيار سوى وقف العدوان، واستمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى ولا يمكن إطلاق سراحهم بالقوة".

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