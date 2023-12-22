قناع يعود لشعب الفانغ في الغابون يُباع بـ 4 ملايين يورو..فما القصة؟

عرضت فضائية العربية تقريرا عن قناع يعود لشعب الفانع في الغابون، حيث رفع المزاد وفرح من حضر ببيع هذا المنحوت الإفريقي النادر بأكثر من ٤ ملايين يورو.



واشار التقرير الى أن التحدث عن هذا القناع بدأ من المالكين الأصليين للقناع وهما رجل يبلغ من العمر ٨٨ عام، وزوجته البالغة من العمر ٨١ عاما، فقد استدعيا تاجر سلع مستعملة قبل ٣ سنوات، للتخلص من الأشياء القديمة المتراكمة في منزلهما ولم يكن لديهما أي إهتمام لتقدير القيمة التاريخية والفنية لهذا المنحوت فباعاه ب ١٥ج يورو.



وبعد بيع هذا المنحوت اخذه تاجر، وقد القي اتصالا بدار مزادات مونبلييه في جنوب فرنسا وطلب فيه أعلى سعر بما يقرب ٦٠٠ يورو فقط .



وقد رفعت القضايا من كل من التاجر ودولة الغابون صاحبة الحق التاريخي والزوجين صاحبي القناع، ورفضت المحكمة طلبهم جميعا على الرغم من الاحتجاجات أثناء عملية البيع من قبل بعض الغابونيين الذين طالبوا بإعادته الى بلده الاصلي.

عندما كانت فرنسا تحكم الغابون

وعرض التقرير، ان هذا القناع يعود لشعب الفانغ في الغابون وهو لحاكم استعماري سابق في أفريقيا، وتاريخ الفانغ يرجع لقرون مضت حيث كانت هذه المنطقة من أهم مراكز تجارة العبيد خلال القرنين ال ١٧ و ال ١٨ عندما كانت فرنسا تحكم الغابون.