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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاحتلال يدمر القطاع| باحث: العملية البرية في غزة عشوائية وغير مخططة

غزة
غزة

قال مصطفي عبد اللاه الباحث بمركز الفكر والدراسات ان لقاء امس الخميس بين وزير الخارجية البريطاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم القاء في وزارة الخارجية كان هدفه هو محاولة حلحلة الموقف المتاذم في قطاع غزة، فقد مر ٧٨ يوما من الحرب على القطاع، حرب غاشمة على مدنيين عزل فهم يواجهوا كارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ العالم بسبب الاحكام المسبق من مجالس قوات الاحتلال على دخول اي مواد إغاثة او طبية او نفاذ المياة والوقود او الاحتياجات الاساسية للتى تبقيهم على وجه الحياة.


واكد مصطفي خلال مداخله هاتفية لبرنامج ،هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، ان القذف عشوائي ومدمر لكل مناطق القطاع، فليست هناك منطقة آمنه من هذا القصف الشديد والمكثف بخلاف وجود قوات على الارض تحاول البحث عن اهداف ليست موجودة.


واردف الباحث بمركز الفكر والدراسات،  ان العملية العسكرية عشوائية وغير مخططة بشكل كامل، لافتا الى ان مصر تقوم بمجهودات دولية واقليمية هامة جدا في دفع العالم بما فيها بريطانيا الى ايقاف هذه الالة العسكرية الغاشمة التي تسعي الى تدمير القطاع والى طرد سكانه الي مناطق أخري.

وزير الخارجية البريطاني وزارة الخارجية كارثة إنسانية مصر مجهودات دولية

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