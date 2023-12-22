1.5 %.. أسعار الذهب العالمية تسجل أعلى مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية ، اليوم الجمعة، خلال التعاملات الآسيوية إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع مع تنامي التوقعات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في بداية عام 2024 مما دفع الدولار وعوائد السندات للانخفاض قبل صدور بيانات التضخم الأميركية المرتقبة.

وتراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له في خمسة أشهر مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما تحركت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها منذ يوليو.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2048.99 دولار للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر.

وصعد الذهب 1.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2060.50 دولار للأونصة.

وأما عن للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.1 بالمئة إلى 24.38 دولار للأونصة.

وهبط البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 962.28 دولار. وتراجع البلاديوم بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1206.12 دولار للأونصة.

وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.