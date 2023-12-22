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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

معهد وقاية النباتات يجري تجارب لمكافحة آفات بنجر السكر ودود القطن بالنوبارية

صدى البلد

تفقد الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات نتائج تنفيذ تجربه قامت بها الدكتورة سناء عبد القادر رئيس بحوث بالمعهد، لمكافحة دودة ورق القطن والدودة القارضة بزمام مديريه الزراعة بالنوبارية ومقارنتها بحقول أخرى غير معاملة، في يوم حقلي تم بدعوة من الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية و بحضور المهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية. 


وأكد عبد المجيد على حرص المعهد على متابعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها بنجر السكر لأهميتها الاقتصادية في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعمه للتجارب البحثية الحديثة للوصول لمنتج ذو جودة عالية كماً و كيفا، حيث طبق المعهد تجربة موسعة لإمكانية استخدام المصائد الفيرمونية لمكافحة دودة ورق القطن، والدودة القارضة بهدف الحفاظ على المساحات المنزرعة من الإصابات، والحفاظ على البيئة باستخدام مصائد الفيرمونات الطبيعية لوقاية المحصول من الإصابة بالآفات، مما يحقق مردودا كبيراً في خفض التكاليف وزيادة الإنتاج. 


وقامت عبد القادر خلال اليوم الحقلي بتقديم شرح مفصل للتجربة وكيفية تطبيقها و أهميتها في الحد من استخدام المبيدات الحشرية على حشرتي دودة ورق القطن والدودة القارضة في محصول بنجر السكر و عرض نتائجها في الحد من تعداد الآفتين لعدد كبير من المهندسين الزراعيين وممثلي شركات إنتاج السكر من البنجر.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيادة العائد من المحاصيل من خلال الاهتمام بالعمليات الزراعية ووضع الخطط الإستراتيجية لإدارة برامج المكافحة المتكاملة للآفات وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتكثيف متابعة الزراعات الشتوية للاطمئنان على حالتها خاصة مع التغيرات المناخية الملحوظة ومتابعة سلوك الآفات المختلفة مع هذه التغيرات.

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