عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الدينية يوضح أوقات استجابة الدعاء

قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الدينية، إن الدين الإسلامي هو العبادة، فكل ما يقوم به الإنسان من عبادات هدفه الدعاء.



وأضاف السيد عرفة، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن هناك أوقات يستحب الدعاء خلالها، مثل ما بين الأذان والإقامة ويوم الجمعة وساعة الإستجابة.

وأكمل: الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، وينادي على العباد ليدعوه، متابعا: هناك شروط للدعاء.

واستشهد بقول رسول الله:"إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح".