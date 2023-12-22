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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هلا السعيد تستعرض أنوثتها في إطلاله مبهجة.. شاهد

هلا السعيد
هلا السعيد

خطفت الفنانة هلا السعيد، أنظار متابعيها في أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وتألقت هلا السعيد بإطلالة أنثوية، حيث ارتدت فستان مشجر بالألوان الصيفية طويلًا وأوف شولدر مكشوف الصدر أبرز رشاقة خصرها، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.


 

يذكر أن آخر أعمال هلا السعيد مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" بطولة مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فىالعمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهمابعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كماتشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

أسطورة العشق أحداث المسلسل الفنان خالد زكي الفنانة لوسى الفنانة هلا السعيد المداح أسطورة العشق سلمى ابو ضيف صابر المداح طاقة القدر مسلسل المداح يسرا اللوزي

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