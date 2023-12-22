بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 66 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 16 وحتى 22 ديسمبر الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 16 ديسمبر*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عن استمرار الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثالث على التوالي خلال الأسبوع التدريبي التاسع عشر من الخطة التدريبية للمحليات لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي يستفيد منها 55 متدرب من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، مشيرًا إلي أن الأسبوع التدريبي الـ ١٩ سيتضمن أيضاً تنفيذ عدد (٥) دورات تدريبية وهي: دورة التفتيش على أعمال البناء، ودورة إدارة الموارد البشرية والعملية التدريبية، ودورة تحليل البيانات و الـ Dashboard باستخدام الـ POWER BI، ودورة دراسات تقييم الاثر البيئي والمجتمعي، ودورة التعاون الدولي وتوقيع البروتوكولات ومهارات التفاوض، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المتدربين المستفيدين من تلك الدورات ١٤٠ متدربًا من جميع المحافظات.

*الأحد 17 ديسمبر*

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرين من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود السادة المحافظين في تطبيق مبادرة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات، بالإضافة الي مبادرة " سند الخير " التي أطلقتها الوزارة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلي أن إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التي تم إقامتها علي أرض المحافظات بلغت 7075 معرضًا ومنفذاً خلال الفترة من 9 أكتوبر الماضي وحتي منتصف شهر ديسمبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وبلغ عدد الحملات الرقابية المكثفة التي قامت بها المحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق في المراكز والمدن والأحياء حوالي ٥٨٦٥ حملة وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ١٢٦٨٤ محضر مخالفة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، كما نجحت مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة في 31 مارس وحتى الأسبوع ال ٨٤ منها في تحقيق مبيعات بإجمالي ما يقرب من ٤٠٦,٥ مليون جنيه حصيلة عملها.

*الأثنين 18 ديسمبر*

تقدم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع القيادات والعاملين بوزارة التنمية المحلية بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 وتجدد ثقة الشعب المصري بتوليه قيادة الوطن لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا أن تجديد ثقة الشعب المصري العظيم، في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس مدى إيمان المصريين بالقيادة الرشيدة والحكيمة له، ووعي أبناء مصر بالظروف والتحديات التي تمر بها الدولة المصرية والمنطقة وقدرة الرئيس السيسي على قيادة سفينة الوطن بحكمة واقتدار والمضي قدماً في تحقيق التقدم والرخاء لكافة أبناء الشعب المصري الأصيل واستكمال خطط البناء والتنمية والتعمير للجمهورية الجديدة .

كما شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فعاليات مؤتمر إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية 2024 من جانب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والتي أعلن فيها فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الهيئة وعدد من الوزراء وكبار المسئولين والإعلاميين، وتوجه اللواء هشام آمنة بخالص الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزية وانتظام جميع لجان الاقتراع على مدار أيام الانتخابات الثلاثة، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمحافظات على مدار الساعة.

كما شارك الواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود التوسع في إقامة مدارس "المتفوقين" و "النيل" و "اليابانية"، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء/ يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية.

*الثلاثاء 19 ديسمبر*

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفى بداية اللقاء حرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود محافظة مطروح لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمحافظات حول جاهزية أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها وتجهيز كافة المعدات التابعة للمحافظة والجهات التنفيذية للسيطرة على أي أزمات وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وعقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع العقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وجهاز مستقبل مصر، وشهد اللقاء متابعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يخص عدد من المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي بالمحافظات في إطار الخطة التنموية الشاملة لمصر.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ خالد شعيب، محافظ مطروح؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل الخاصة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، واللواء/ خالد قشلان، مدير إدارة أملاك الدولة بمحافظة مطروح.

*الأربعاء 20 ديسمبر*

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجارية على أرض المحافظات وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع، وتطرق الاجتماع إلى نسب تنفيذ المشروعات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية طبقاً لعقود مراحل البنية الأساسية لضمان كفاءة عملية التنفيذ.

كما وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتنفيذ برنامج تدريبي مكثف حيث تم عقده خلال الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر الجاري بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرفع كفاءة ٢٩ متدربا من مديري إدارات المخلفات الصلبة في جميع المحافظات على كيفية تطبيق أدوات إدارة المخلفات الصلبة تمهيداً لتعميم التجارب والممارسات الجيدة في مجال إدارة المخلفات الصلبة بمصرف كتشنر على مستوى الجمهورية ، موضحا أن الوزارة تشارك فى تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر بمكون المخلفات الصلبة.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإعراب عن تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة انتخاب سيادته لفترة رئاسية جديدة، وتجديد الشعب المصري الثقة في سيادته لقيادة دفة الوطن في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الدولة المصرية، في ظل ما تواجهه من تحديات على مختلف الأصعدة والمستويات.

*الخميس 21 ديسمبر*

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظة مطروح والدكتورة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة في ظل اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظة مطروح وتوجيهاته للحكومة بالعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة في كافة المدن والقرى والمناطق البدوية ، وكذا تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده بمقر المجلس هذا الأسبوع لمتابعة ملفات العمل الخاصة بالمحافظة بحضور عدد من الوزراء والمسئولين .

كما احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، بتخريج ١٩٥متدربا اجتازوا ٦دورات تدريبية وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي التاسع عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات .

*الجمعة 22 ديسمبر*

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل التعاون في عدد من الملفات المشتركة، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية لتطوير الريف المصري والمشروعات القومية، والسفير د. محمد حجازي، مستشار الوزير للتعاون الدولي والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والمشرف على مكتب الوزير، والأستاذة سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية.

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