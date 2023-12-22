صحف السعودية|أسعار النفط تواصل الارتفاع .. روسيا تهدد الولايات المتحدة بقطع العلاقات.. كوريا الشمالية تمتلك 96 رأساً نووياً

أسعار الذهب ترتفع لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 1.5%

تهديد روسيا للولايات المتحدة بقطع العلاقات

كوريا الشمالية تمتلك ما بين 31 إلى 96 رأساً نووياً

اسعار النفط العالمية تواصل مكاسبها الأسبوعية

حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي تتجاوز 20 ألف شهيد



نشرت صحف السعودية ، اليوم الجمعة، عن أخبار محلية ودولية تهم المواطن العربي.

صحيفة المدينة

نشرت صحيفة المدينة عن ارتفاع أسعار الذهب، خلال التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع مع تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في بداية العام مما دفع الدولار وعوائد السندات للانخفاض قبل صدور بيانات التضخم الأميركية المرتقبة.

وتراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له في خمسة أشهر مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما تحركت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها منذ يوليو.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2048.99 دولار للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر. وصعد الذهب 1.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2060.50 دولار للأونصة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.1 بالمئة إلى 24.38 دولار للأونصة.

وهبط البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 962.28 دولار. وتراجع البلاديوم بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1206.12 دولار للأونصة.

وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

الرياض



نشرت صحيفة الرياض عن تهديد روسيا للولايات المتحدة بقطع العلاقات.

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله اليوم الجمعة إن موسكو قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا صادرت الأصول الروسية المجمدة بسبب الصراع الأوكراني.

وقال ريابكوف إن الولايات المتحدة "يجب ألا تتوهم... أن روسيا تتشبث بالعلاقات الدبلوماسية مع ذلك البلد".

كما نشرت الرياض عن قول الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء مستقلون أمس الخميس إن مفاعلا جديدا في مجمع يونجبيون النووي بكوريا الشمالية بدأ تشغيله للمرة الأولى على ما يبدو، وهو ما يعني وجود مصدر محتمل إضافي للبلوتونيوم المستخدم في صنع أسلحة نووية.

واستخدمت كوريا الشمالية لسنوات الوقود المستهلك من مفاعل نووي بقدرة خمسة ميجاوات في يونجبيون لإنتاج البلوتونيوم لترسانتها النووية لكن التفريغ الواضح للمياه الدافئة من مفاعل أكبر يعمل بالماء الخفيف يشير إلى تشغيله، حسبما ذكرت الوكالة.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في بيان إن "تصريف الماء الدافئ يدل على أن المفاعل وصل إلى مرحلة حرجة".

ولم تتمكن الوكالة من دخول كوريا الشمالية منذ طردت بيونجيانج مفتشيها في عام 2009. وتراقب الوكالة الآن أنشطة البلاد باستخدام صور الأقمار الصناعية بشكل رئيسي.

وقال جروسي إنه بدون إمكانية الوصول للمنشآت النووية، لا تستطيع الوكالة التأكد من الوضع التشغيلي للمفاعل.

وتقول الوكالة إنها لاحظت تدفقا قويا للمياه من نظام التبريد في مفاعل الماء الخفيف منذ أكتوبر تشرين الأول مما يشير إلى استمرار تشغيل المفاعل.

وأوضح جروسي أن أحدث المؤشرات تشير إلى أن المياه كانت دافئة.

وأضاف "مفاعل الماء الخفيف، مثل أي مفاعل نووي، يمكن أن ينتج البلوتونيوم في الوقود المشع والذي يمكن فصله في أثناء إعادة المعالجة لذلك فإن هذا يدعو للقلق"، واصفا تطور البرنامج النووي لكوريا الشمالية بأنه "مؤسف للغاية".

كما نشرت الرياض عن ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى واحد بالمئة اليوم الجمعة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، على الرغم من أن قرار أنجولا الانسحاب من أوبك أثار تساؤلات بشأن مدى كفاءة المنظمة في دعم الأسعار.

وبحلول الساعة 04:09 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 80.25 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا، أو 1.1 بالمئة إلى 74.70 دولار للبرميل.



الشرق الأوسط

نشرت صحيفة الشرق الاوسط عن إعلان وزارة الصحة في غزة، اليوم ، إن عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر ارتفع إلى 20 ألفاً و57 قتيلاً.

وأضافت أن 390 لاقوا حتفهم وأُصيب 734 في الساعات الـ48 الماضية، «التي توقفت فيها الاتصالات».

ومن جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، اليوم (الجمعة)، إن تحذير تقرير دولي من خطر حدوث مجاعة في غزة مثير للقلق لكنه ليس مفاجأة.

وأضاف عبر منصة إكس، أن «كل يوم يمر على غزة مع هذا الحرمان والدمار سيؤدي بسكان القطاع لمزيد من الجوع والمرض واليأس».

وكان برنامج الأغذية العالمي قال في تقرير، إن أكثر من واحدة من بين كل أربع أسر في غزة تعاني من جوع شديد، بينما يحدق خطر المجاعة في القطاع ما لم يتم استعادة القدرة على الوصول للغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية بشكل كاف.

وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: «حذر برنامج الأغذية العالمي من هذه الكارثة منذ أسابيع. ومن المأساوي أنه بدون الوصول الآمن الذي طالبنا به، فإن الوضع يتفاقم، ولا يوجد أحد في غزة في مأمن من المجاعة».

ووفقا لتصنيف جديد للأمن الغذائي أشار إليه برنامج الأغذية العالمي، هناك خطر حدوث مجاعة خلال الأشهر الستة المقبلة في غزة إذا استمر الوضع الحالي للصراع العنيف وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.

وأشار البرنامج إلى أن تقييمات سابقة أثبت خلالها خبراء الأمن الغذائي التابع لبرنامج الأغذية العالمي، أن سكان غزة قد استنفدوا جميع مواردهم، وانهارت سبل عيشهم، ودُمرت المخابز، وأصبحت المتاجر فارغة، ولا تستطيع الأسر العثور على الطعام.

وقال سكان من غزة لموظفي برنامج الأغذية العالمي، إنهم غالباً ما يمضون أياماً كاملة دون تناول الطعام، وأن العديد من البالغين يعانون من الجوع حتى يحصل أطفالهم على الغذاء.

اليوم

نشرت صحيفة اليوم عن تنبيه المركز الوطني للأرصاد السعودية من رياح شديدة على أجزاء من منطقة الرياض تبدأ الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساء اليوم الجمعة، على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفى والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات.

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الوطن

نشرت صحيفة الوطن عن إعلان وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، اليوم، عن مشاريع شراكة مع السعودية ومصر وإيران والصين، وخطوات كبيرة لتحقيق الأمن الدوائي في العراق، وأشار إلى الاتفاق مع وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، على إنشاء المدينة الصناعية الدوائية في اليوسفية، وكشف عن تجاوز طلبات القطاع الخاص لتأسيس مصانع أدوية جديدة الـ40 طلباً.

وقال الحسناوي "الوزارة لديها نحو 5 مشاريع شراكات، أحد هذه المشاريع بين شركتين عراقية وسعودية خاصة بالمستلزمات الطبية، إضافة إلى شراكة عراقية مع شركتين مصريتين، وأخرى مع شركة إيرانية"، مؤكداً أن "الأبواب مفتوحة، وآخرها كان لإحدى شركات التطوير مع أحد مراكز الأبحاث المتطورة في الصين".

وأضاف أن "كل ما يقدم إلى القطاع الخاص يعد دعماً من قبل الدولة، إذ تم تقديم تسهيلات كبيرة غير مسبوقة حتى في دول الجوار"، مؤكداً أن "مجلس الوزراء العراقي بالكامل في خدمة الصناعة الوطنية بصورة عامة، والصناعة الدوائية بصورة خاصة".

ولفت إلى أن "اجتماعاً عقد قبل يومين، مع وزير الصناعة، وإدارة مصنع أدوية سامراء، والمدير العام المعني بالمدن الصناعية في مركز وزارة الصحة، وتم الاتفاق على إنشاء المدينة الصناعية الدوائية في اليوسفية، والتي تمثل شراكة في ملكية الأرض بين وزارتي الصحة والصناعة، إضافة إلى دعم مصنع سامراء ودعم المصانع الوطنية في القطاع الخاص".

المواطن

نشرت صحيفة المواطن عن تقرير موقع yalemedicine الطبي، بأنه قد يكون من الصعب، التنبؤ بتطور فيروس كورونا، لكن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تتوقع أن حالات المتحور الجديد JN.1 ستزداد خلال فصل الشتاء. كما أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أيضًا أن JN.1 متحور مثير للاهتمام.



وتقول هايدي زاباتا، الحاصلة على دكتوراه في الطب وأخصائية الأمراض المعدية في جامعة ييل الأمريكية: “لا نعرف الكثير عن هذا المتغير الفرعي الجديد حتى الآن”.



وأضافت هناك متغيرات فرعية أخرى أيضًا، بما في ذلك فيروس HV.1، الذي كان في أوائل ديسمبر فهو السلالة السائدة في الولايات المتحدة، مسببًا أكثر من 29% من الحالات، أكثر من أي متغير فرعي آخر.

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية: إنه حتى الآن لا يوجد دليل على أن JN.1 يسبب حالات أكثر خطورة من فيروس كورونا أو يشكل خطرًا على الصحة العامة أكثر من المتغيرات المنتشرة الأخرى.

الفرق بين BA.2.86 وJN.1

وأشارت الدكتورة هايدي زاباتا، المتخصصة في مجال الأمراض المعدية، إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا آخذة في الارتفاع. وتقول: “أود أن أقول إن أهم شيء يجب أن يعرفه الناس هو أن الفيروس موجود، وكذلك الفيروس المخلوي التنفسي [RSV] والإنفلونزا”. وأضافت: “إن أي متغير فرعي جديد هو علامة على أن فيروس SARS-CoV-2 لا يزال يتطور؛ فهو لا يزال هنا معنا، ولا يمكننا تجاهله”.

وأوضحت أن الفرق بين BA.2.86 وJN.1 هو أن الأخير لديه طفرة واحدة في بروتينه الشوكي، وهو تغيير واحد قد يغير أو لا يغير أيًّا من السمات التي يتميز بها الفيروس، على الرغم من أن الأبحاث الأولية تظهر أنه قد يحمل مناعة إضافية مضادة للقاحات والعلاج.