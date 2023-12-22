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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هآرتس: على إسرائيل الاختيار الآن بين وقف إطلاق النار أو مصرع الأسرى

صدى البلد

أقرت صحيفة هآرتس العبرية أن الحرب الدائرة في شمال قطاع غزة، وفي قلب غزة في خان يونس، صعبة وغير عادية. 

وقالت الصحيفة العبرية في تقرير لها نشرته، اليوم الجمعة، “لابد المحاولة لإيجاد التوازن الصحيح بين تحقيق الهدف العسكري المنشود المتمثل في القضاء على مقاتلي حماس وتدمير البنية التحتية العسكرية والمدنية للمنظمة، وفي الوقت نفسه جهد كبير لتقليل الخسائر في الأرواح من جانبنا وتقليل ما لا مفر منه وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المواطنين في غزة الذين ليس لهم علاقة بالإرهاب."

ومع اشتداد الحرب في قطاع غزة، تواجه قوات الاحتلال الإسرائيلي خياراً صعبًا لها من شأنه أن يشكل مسار العمليات العسكرية الجارية: إما السعي إلى وقف فوري لإطلاق النار أو المخاطرة باحتمال احتجاز أسرى آخرين في المستقبل.

وأثبتت المعارك الأخيرة في شمال قطاع غزة وفي خان يونس التحديات الكامنة في تحقيق إسرائيل للتوازن بين تحقيق الأهداف العسكرية التي تزعمها وتقليل الخسائر البشرية. وتزعم تل أبيب مرارًا أن هدف إسرائيل الأساسي هو: القضاء على حماس وتفكيك البنية التحتية العسكرية والمدنية للمنظمة. 

ومع ذلك، فإن هذه المهمة معقدة بسبب الحاجة إلى تحرير الأسرى الذين تحتجزهم حماس منذ 7 أكتوبر الماضي.

إسرائيل هآرتس غزة الاحتلال حماس

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