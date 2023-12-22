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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص في حادث اصطدام قطار مع توك توك في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه في حادث إصطدام قطار بتوك توك برية جهينة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي فاقوس وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي فاقوس بإستقبال "أجمد ع م" 23 سنة مقيم فاقوس "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

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وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث إصطدام قطار بتوك توك برية جهينة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي فاقوس وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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