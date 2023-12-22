اصطادهم كالعصافير.. طالب يق.تل 14 من زملائه بجامعة في التشيك| تفاصيل

وقف مسلح على شرفة أحد الأبنية في الجامعة لقنص العشرات من زملائه في مشهد صدم براغ في الساعات الأخيرة والناجون من الموت يروون لحظات الرعب.. نرصد لكم تفاصيل الحادثة من خلال التقرير التالي:





فيما قالت ناجية من عملية إطلاق النار عبر تقرير عرضته فضائية العربية: “رأينا أشخاصًا يتمسكون بحافة مبنى الجامعة ثم قفز أحدهم على شرفة صغيرة، ربما لم يتمكن أحد من النجاة، فالأرض كانت رطبة وجليدية، وكانوا واقفين على حافة الشرفة في تلك اللحظة لم نكن نعرف ماذا كان يحدث.. وماذا نفعل لقد حبسنا أنفسنا بعيدًا وركضنا حول فصولنا الدراسية وبعد وصول الشرطة بدأوا بإجلائنا من المبنى”.



ووقع الهجوم المسلح بجامعة تشارلز المرموقة في براغ، ومطلق النار طالب بالجامعة أيضًا وعمره 24 عامًا، حيث استطاع قتل 14 شخصًا وإصابة العشرات بجروح بليغة قبل أن يعثر على جثته بمكان الهجوم .



واستبعدت التحقيقات الأولية للشرطة التشيكية “الإرهاب”، حيث كتب القاتل قبل أيام من جريمته منشورات غريبة ألمح فيها إلى تخيلات الانتحار والقتل الجماعي، وتتهمه الشرطة بقتله رجلًا أخر وابنته عثر عليهما جثتين في غابة خارج براغ، كذلك عُثر على والد هذا الطالب ميتًا قبل أيام من تنفيذه هجوم الجامعة.