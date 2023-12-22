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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علماء الأزهر والأوقاف بالقافلة الدعوية: نداءات القرآن تضمنت إرشادات عظيمة لتقوى الله

أعضاء القافلة الدعوية
أعضاء القافلة الدعوية

انطلقت قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (الجيزة - بورسعيد)، اليوم الجمعة 22/ 12/ 2023م، وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " نداءات القرآن الكريم للمؤمنين ".

أعضاء القافلة الدعوية: نداءات القرآن تضمنت توجيهات سامية وإرشادات عظيمة

وفيها أكد العلماء على أن المتأمل في القرآن الكريم يجده حافلًا بنداءات الله (عز وجل) لعباده المؤمنين، وهي نداءات تتضمن توجيهات سامية وإرشادات عظيمة، تحمل الخير للدنيا كلها، يقول سيدنا عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه): "إذا سمعت الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فأرعها سمعك؛ فإما خير تُؤمَر به، وإما شر تُنهَى عنه".

ومن نداءات القرآن الكريم للمؤمنين ما جاء في إرشادهم إلى تقوى الله (عز وجل) حق تقاته، بأن يمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه، حيث يقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}، يقول ابن مسعود (رضي الله عنه): (حق تقاته: أن يُطاع سبحانه فلا يُعصى، وأن يُشكر فلا يُكفر، وأن يُذكر فلا يُنسى)، ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا}، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (اتَّقِ اللهِ حَيْثُمَا كُنْتَ).

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