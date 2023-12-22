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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 12 محضر ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملات تموينية بالغربية

مخابز بلدية بالغربية
مخابز بلدية بالغربية

أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، من ضبط  مخالفات وتحرير 12 محضر ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر قطور، خلال 24 ساعة.

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وكانت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أجرت التفتيش على المخابز فى مركز وبندر قطور، وحررت 12 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

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تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

مواعيد العمل الرسمية مطابق منع مديرية التموين بالغربية مديرية التموين مخالفات التلاعب فى الموازين لضفة الغربية غير مطابق للمواصفات ضبط مخالفات خلال 24 ساعة خبز غير مطابق للمواصفات سرقة الدقيق

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