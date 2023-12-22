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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء المصابين والمتوفين في حادث انقلاب سيارة بأسوان

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة - أرشيفية

شهد طريق الشاذلى أبو الحسن جنوب شرق أسوان اليوم الجمعة وقوع حادث انقلاب لسيارة نقل مما أسفر عن مصرع شخصين ، وإصابة 13 شخص أخر  ، وعلى الفور توجهت سيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفيين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وضمت قائمة أسماء المصابين في الحادث كل من أمير .أ 28 سنة، والذى أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعصام .ص 40 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وآية . س 25 سنة، والتي أصيبت بكسور متفرقة بالجسم، وانتصار . ص 52 سنة، والتي أصيبت جروح متفرقة بالجسم.

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انقلاب سيارة

كما أصيب بالحادث أبو بكر . ب 29 سنة، والذى أصيب بجروح بالجسم، وأحمد . إ 22 سنة، والذى أصيب بجرح بالجبهة واشتباه نزيف، وهنادي . ص 40 سنة، والتي أصيبت بكسر بالذراع الأيمن وكدمات بالظهر، وحسن . ف ، والذى أصيب بكدمات بالجسم ، وعمرة سنة، ونهاد . ف وعمرها 3 سنوات، والتي أصيبت بكدمات متفرقة في الجسم، وأصيله . ع 6 سنوات، والتي أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم، ونراج . أ 28 سنة، وحالتها غيبوبة وجرح قطعي بالرأس، ورنا . ع 29 سنة، والتي أصيبت باشتباه كسر باليد اليمنى، ومريته . م  62 سنة، والتي أصيبت بكسور متفرقة بالجسم، بينما تضمنت أسماء المتوفيين كل من يثرب . أ 25 سنة، وآخر مجهول الهوية.

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