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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب عمرو بن العاص يكشف عن أهم نداءات الله بالقرآن.. فيديو

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص

قال الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد سيدنا عمرو بن العاص، في محافظة القاهرة، إن من نداءات الله تعالى لأهل الإيمان أنه أمرهم بالإنفاق في سبيل الله.

وأضاف يسري عزام، في خطبة الجمعة، أن الله تعالى قال في كتابه العزيز (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ).

واستشهد خطيب مسجد عمرو بن العاص، بحديث أبي هُريرة قَالَ: قالَ رَسُول اللَّه: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصبِحُ العِبادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا متفقٌ عَلَيْهِ.

وذكر أن من ضمن النداءات التي ذكرها الله لعباده المؤمنين في القرآن، أن الله تعالى بدأ في النداء على المؤمنين بالتنبيه في هذه الآية التي يقول فيها (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا).

وأكد يسري عزام، أن الصلاة على النبي تنفع وترفع وتدفع، وتنفع في الدنيا والآخرة وترفع قدر صاحبها وتدفع عنه ميتة السوء.

 

يسري عزام مسجد سيدنا عمرو بن العاص نداءات الله خطبة الجمعة

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