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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل تواجد 7 حكام مصريين في قائمة كأس الأمم الأفريقية 2024

صدى البلد

قال الخبير التحكيمي محمد صلاح عبدالفتاح، إن الاتحاد الأفريقي أعلن عن تواجد 7 حكام مصريين في كأس الأمم الأفريقية 2024، متابعا: العنصر النسائي متواجد في بطولة كأس الأمم الأفريقية أيضا.


وأضاف "محمد صلاح" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن لجنة الحكام أصدرت بيانا عن مشاركة الـ 7 حكام في بطولة أمم أفريقيا، متابعا: ليست المرة الأولى التي يتواجد بها 7 حكان في بطولة أمم أفريقيا.


واسترسل: التحكيم المصري قوي وتواجده في أمم أفريقيا أمر مستحق، منوها بأن إعلان بكاري جاساما اعتزاله، بعد التأكد من عدم تواجده في قائمة حكام كأس الأمم الأفريقية.
 

كأس الأمم الافريقية كأس الأمم الأفريقية 2024 الأمم الأفريقية الاتحاد الافريقي الحكام

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