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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماذا فعل فريق الأهلي قبل مواجهة أوراوا ريد الياباني

الأهلي
الأهلي

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج الفريق اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ برنامج الأهلي في العاشرة صباحًا بتناول الفريق وجبة الإفطار ثم أدى البعثة صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة، ثم عقد مارسيل كولر محاضرة فنية للفريق قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب المباراة.
وتقام مواجهة الأهلي أمام أوراوا الياباني في الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

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