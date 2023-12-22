دوي صافرات انذار في مقر اليونيفيل بـ الناقورة إثر قصف الاحتلال

أفاد المركز الإعلامي الفلسطيني ، اليوم الجمعة، بانطلاق صفارات الإنذار في مقر اليونيفيل بالناقورة إثر قصف إسرائيلي.

ومن جانبها ، أعلنت سرايا القدس ، في وقت سابق من اليوم ، قصف مقر قيادة ميداني لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الزنة شرق خانيونس برشقة صاروخية.

وأعلنت سرايا القدس قصف التحشدات العسكرية شرق دوار القرم شمال غزة بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية أن هناك دوي صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.

ودوت صافرات الانذار في مستوطنتي "زرعيت" و"نتوعا" شمال فلسطين المحتلة وفي مناطق مختلفة من الجليل الأعلى المحتل.