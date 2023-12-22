عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دوي صافرات انذار في مقر اليونيفيل بـ الناقورة إثر قصف الاحتلال

صدى البلد

أفاد المركز الإعلامي الفلسطيني ، اليوم الجمعة، بانطلاق صفارات الإنذار في مقر اليونيفيل بالناقورة إثر قصف إسرائيلي.

ومن جانبها ، أعلنت سرايا القدس ، في وقت سابق من اليوم ، قصف مقر قيادة ميداني لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الزنة شرق خانيونس برشقة صاروخية.

 

وأعلنت سرايا القدس قصف التحشدات العسكرية شرق دوار القرم شمال غزة بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.


وقالت وسائل إعلام فلسطينية أن هناك دوي صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.

ودوت صافرات الانذار في مستوطنتي "زرعيت" و"نتوعا" شمال فلسطين المحتلة وفي مناطق مختلفة من الجليل الأعلى المحتل.

أعلام فلسطينية الاحتلال الاسرائيلي الجليل الأعلى المحتل الجليل الاحتلال الإسرائيل إعلام فلسطيني احتلال الاسرائيلي رشقة صاروخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

فيديوهات على موبايلها وحشة.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر وفاء عزت

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

المركز الثقافي التركي يطلق فعاليات "ألبومات مصر من مجموعة السلطان عبدالحميد الثاني"

حزب الله يعلن سقوط اثنين من عناصره باشتباكات مع الاحتلال في جنوب لبنان

صحف السعودية|أسعار النفط تواصل الارتفاع .. روسيا تهدد الولايات المتحدة بقطع العلاقات.. كوريا الشمالية تمتلك 96 رأساً نووياً

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تطلق تحذيرا عاجلا لهذه المناطق من طقس اليوم

ارتفاع ضحايا زلزال الصين المدمر إلى 144 شخصا

سرايا القدس: قصف مقر قيادة الاحتلال في منطقة الزنة شرق خانيونس

جيش الاحتلال يطالب سكان مخيم البريج وجنوب وادي غزة بالنزوح لدير البلح

قصف إسرائيلي عنيف على منطقة الجرن في مخيم جباليا

ترشيحاتنا

برونزية العالم| تحرك فريق الأهلي لمعلب مباراة أوراوا ريد الياباني

شاهد.. استعدادات ملعب الأمير عبدالله الفيصل لمباراة الأهلي وأوراوا الياباني

الجثة بحوزة المقاومة.. مستوطنة نيرعوز تعلن وفاة أحد الرهائن لدى حماس

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة .. اقرأها الآن لا تفوت فضلها

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

بالستر واللباس والزينة.. خطيب المسجد الحرام: الله كرم بني آدم على سائر المخلوقات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي تتألق في إطلالة مميزة من تركيا.. شاهد

فوائد وضع ماء الورد على الشفاة.. النتيجة ستدهشك

طريقة عمل دبابيس دجاج بصوص التشيلي| بمذاق لا يقاوم

سرطان العين.. 5 أعراض خطيرة تشير للإصابة به| تعرف عليها

فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ