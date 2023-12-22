قائمة فيوتشر المشاركة في كأس السوبر المصري بالإمارات

غادرت بعثة فريق مودرن فيوتشر، القاهرة، اليوم الجمعة، في طريقها للعاصمة الإماراتية أبو ظبي، للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم هناك.

ويلتقي مودرن فيوتشر مع بيراميدز، يوم الاثنين المقبل، بالدور قبل النهائي للمسابقة، على أن يصعد الفائز منهما للمباراة النهائية لملاقاة الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وذكر المركز الإعلامي لمودرن فيوتشر أن القائمة تضم 24 لاعبا، هم:

محمود جنش ومحمود حمدي ومحمد طارق وباسم علي وعلي الفيل ومحمد عبد السلام ومحمود رزق وعمر كمال ومحمد ربيعة ومحمد فاروق وغنام محمد ومحمد صادق وعمر محمد وجوناثان نجويم وباباتوندي بيلو وعبد الكبير الوادي وكاجالي درامي وعلي زعزع وهشام عادل ومحمد محمود وأموراني حساني وأحمد عاطف ومروان محسن وعمر السعيد.



ويسعى فيوتشر، الذي حصل على المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، للتتويج بلقب كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه.