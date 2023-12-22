عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برونزية العالم| تحرك فريق الأهلي لمعلب مباراة أوراوا ريد الياباني

بعثة الأهلى
بعثة الأهلى

تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  منذ قليل إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة؛ لخوض مباراة الأهلي أمام أوراوا الياباني لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية. 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو للاعبين بمقر إقامة البعثة في مدينة جدة السعودية، قبل التوجه إلى ملعب المباراة، حرص خلالها على إعطاء بعض التعليمات الفنية الأخيرة، والتأكيد على اللاعبين بالالتزام بالتكليفات التي منحها لهم لتنفيذها خلال اللقاء.

وتقام مواجهة الأهلي أمام أوراوا الياباني في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

قائمة فيوتشر المشاركة في كأس السوبر المصري بالإمارات

ماذا فعل فريق الأهلي قبل مواجهة أوراوا ريد الياباني

ماذا قال كولر للاعبين قبل مباراة أوراوا ريد الياباني؟

شاهد| الصورة الرسمية لبعثة مودرن فيوتشر المشاركة في كأس السوبر بالإمارات

أتمنى خسارة مصر| تصريح مفاجئ من نجم ليفربول السابق بسبب محمد صلاح

صدمة في ليفربول بسبب محمد صلاح| ايه الحكاية؟

بتهمة الاتجار بالمخدرات.. حبس رئيس نادي الوداد المغربي سعيد الناصيري

بهدف +90| ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بفوزه على ألافيس

ترشيحاتنا

سوء حالة الطقس| توقف حركة الملاحة والشحن بميناء العريش البحري

بـ 140 ألف جنيه.. أشهر سيارة سيدان كورية

وفاة حارس المرمى ومساعد المدرب.. ما السبب وراء فاجعة نادي "مولودية البيّض"؟

الاحتلال يعتقل 8 من طواقم الهلال الأحمر في منطقة شمال غزة

مدير معهد يونس أمره: الشعبان المصري والتركي لديهم علاقات تمتد لقرون طويلة

برونزية العالم| تحرك فريق الأهلي لمعلب مباراة أوراوا ريد الياباني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان غريب.. نورهان منصور في إطلالة غير متوقعة بالجونة.. شاهد

منة فضالي تتألق في إطلالة مميزة من تركيا.. شاهد

فوائد وضع ماء الورد على الشفاة.. النتيجة ستدهشك

طريقة عمل دبابيس دجاج بصوص التشيلي| بمذاق لا يقاوم

فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ