الصحة الفلسطينية: الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم خدمات إنقاذ المصابين بغزة

أكد المتحدث باسم الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة؛ عجز الطواقم الطبية عن تقديم خدمات منقذة للحياة وأن المستشفيات في رفح صغيرة.

وذكر المتحدث باسم الصحة في غزة : رفح أصبحت منطقة منكوبة من الناحية الصحية ونأسف لعجز المؤسسات الدولية في القيام بدورها بمواجهة الكارثة الصحية في القطاع



وأضاف القدرة : مستشفى أبو يوسف النجار فقد السيطرة عن تقديم الرعاية الصحية لمئات الجرحى بسبب مجازر الاحتلال

واتم المتحدث باسم الصحة في غزة : الاحتلال وضع سكان شمال غزة في دائرة الموت بالاستهداف المباشر أو القتل لعدم توفر الخدمات الصحية