تحذير شديد اللهجة من حركة حماس لقوات الاحتلال بشأن المسجد الاقصى

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن تشديد قوات الاحتلال الاسرائيلي القيود على الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة ومنعهم من الوصول للمسجد الأقصى اليوم الجمعة والاعتداء عليهم، هو استمرار لحالة الحرب الشاملة التي يشنها العدو على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وذكرت الحركة في بيان لها؛ أن الشعب الفلسطيني يتصدي لقوات الاحتلال بكل بسالة وتضحية، ولن يسمح لها ولجميع حملات التهويد أن تمر.

وقالت الحركة: إننا إذ نحيي أبناء شعبنا الذين تحدوا الاحتلال ودخلوا المسجد الأقصى وكسروا حصاره، فإننا نحذّر من خطورة التصعيد الاسرائيلي في القدس والأقصى.

وختمت بيانها قائلة : ندعو منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى التحرك الجاد والفعلي لحماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية من عبث الاحتلال ومشاريع التهويد الخبيثة