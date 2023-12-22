حماس تزرع عبوات ناسفة شمال غزة | الكشف عن فيديو مزعوم لجيش الاحتلال

يدعي جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه عثر على لقطات كاميرا لمقاتل من حماس، يُزعم أنها تكشف عن زرع عبوات ناسفة في المنطقة.

وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، يزعم الجيش الإسرائيلي مؤخراً قيامه بتحويل استراتيجيته إلى تنفيذ عمليات شمال وادي غزة، مع التركيز على الغارات المستهدفة بدلاً من حملات القصف.

وينعكس هذا التغيير في النهج في المعارك العنيفة التي أبلغ عنها جيش الإحتلال الإسرائيلي في منطقة شمال غزة.

وفقا لتحديث رسمي من الجيش الإسرائيلي، اشتبكت قواته في مواجهات شرسة مع قوات حماس، مما أدى إلى إستشهاد عدد منهم، وتدمير البنية التحتية لحماس، واكتشاف مخابئ كبيرة للأسلحة.

كجزء من هذه العمليات، قام أعضاء من لواء ناحال، وهي وحدة مشاة إسرائيلية، بمداهمة منزل حيث ورد أنهم واجهوا العديد من مقاتلي حماس. والجدير بالذكر أنه تم خلال العملية العثور على كاميرا خاصة بأحد أعضاء حماس. ويزعم الجيش الإسرائيلي أن اللقطات التي تم الحصول عليها من الكاميرا تظهر مقاتلي حماس وهم يزرعون عبوات ناسفة في شوارع غزة.

ومن المهم الإشارة إلى أن صحة اللقطات لم يتم التحقق منها في الوقت الحالي. ولم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل إضافية بشأن مصدر أو سياق اللقطات، ولم يتم التحقق بشكل مستقل من محتوياتها وفقا لسكاي نيوز البريطانية.

اكتشاف مثل هذه اللقطات، إذا تم تأكيدها، يشير لتكتيكات حماس وعملياتها في المنطقة. ومع ذلك، حتى يتم التحقق من اللقطات بشكل مستقل، تظل موثوقيتها ودقتها محل شك.