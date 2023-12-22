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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشاط للرياح وأتربة وأمطار.. تحذير عاجل للأرصاد من طقس الساعات المقبلة

طقس
طقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن طقس الساعات المقبلة، متابعة أن اليوم الجمعة يشهد جو لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، و معتدل على جنوب سيناء والصعيد، وبارد ليلًأ على أغلب الأنحاء.

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وأضافت «الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية» في تصريحات تلفزيونية، أنه من المتوقع أن يسود نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى وجود أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

 

درجات الحرارة اليوم 


وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12درجة.

الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية الحرارة اليوم الدكتورة منار غانم درجات الحرارة مثيرة للرمال مثيرة للرمال والأتربة نشاط للرياح

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