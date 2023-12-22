الاحتلال الفاشي يقتل عائلات بأكملها.. بيان عاجل من حركة حماس

سجّلت مناطق عدة في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع؛ عمليات تصفية وإعدام برصاص جيش الاحتلال الفاشي، لعائلات بأكملها، كما حدث مع عائلة (عناية) في مدينة غزة، التي وُجِدَت جثث أفرادها في منزلهم بعد انسحاب الاحتلال.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان لها : في مظهر جديد من مظاهر الفاشية المعاصرة التي يمثلها الكيان الصهيوني المجرم؛ فقد سُجِّلت حالات عدّة لإعدام رجال مدنيين أمام أعيُن عائلاتهم من نساء وأطفال، بعد اقتحام منازلهم، والسيطرة عليها، وفق شهادات الأهالي والناجين من هذه المجازر الإرهابية.

وأضافت الحركة :أمام جرائم الإعدام البشعة لمدنيين في بيوتهم وحرب الإبادة المستمرة على شعبنا في قطاع غزة؛ على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية، أن ترفع الصوت عالياً في وجه هذا الصلَف والإجرام، والاستخفاف بالقانون الدولي والإنساني.

وشددت حماس علي ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على محاسبة حكومة الاحتلال الفاشية وداعميها الدوليين وعلى رأسهم إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، على ما اقترفوه من جرائم بحقّ المدنيين الأبرياء.

