ياسر إبراهيم يعادل رقم فلافيو في كأس العالم للأندية

رفع ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي المصري، رصيد أهدافه في كأس العالم للأندية إلى 3 أهداف، بهز شباك أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ويواجه الأهلي، اليوم الجمعة، بطل آسيا في لقاء تحديد المركز الثالث، ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وتقدم ياسر إبراهيم في الدقيقة 19 من متابعة لتسديدة قوية أطلقها زميله مروان عطية، وأبعدها حارس أوروا، قبل أن يضعها مدافع الأهلي في المرمى.

ووصل ياسر إبراهيم إلى هدفه الثالث في مونديال الأندية، بعدما سجل هدفين في مرمى الهلال السعودي، بلقاء تحديد المركز الثالث في النسخة قبل الماضية.

وتساوى ياسر إبراهيم مع حسين الشحات وأحمد عبد القادر والأنجولي أمادو فلافيو الذين سجلوا 3 أهداف مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويتصدر ترتيب هدافي الأهلي في كأس العالم للأندية محمد أبوتريكة برصيد 4 أهداف.