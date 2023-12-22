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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فصل الشتاء

بدأ رسمياً.. الليلة ذروة فصل الشتاء

ذروة فصل الشتاء فلكيا
ذروة فصل الشتاء فلكيا

بدأ اليوم أول أيام فصل الشتاء فلكيآ، وبهذا نكون قد ودعنا فصل الخريف وأجوائه المعتدلة حيث يتميز الخريف باعتدال درجات الحرارة واتجاهه إلى الأجواء الباردة.

أول أيام فصل الشتاء فلكيا

نشهد اليوم ظاهرة فلكية فريدة، تحدث تغير فى الوقت، وهي ظاهرة تتكرر مره فقط كل عام و هي ظاهرة الإنقلاب الشتوي التي يكون خلالها  أقصر نهار في السنة في حين يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبا.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا شهدنا اليوم حدوث الإنقلاب الشتوي حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.

ذروة فصل الشتاء فلكيا

واوضح تادرس أن اليوم هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، مشيرآ إلي انه ليس معني أن اليوم هو ذروة فصل الشتاء انه اليوم الابرد في السنة.

واضاف أن برودة الجو وسخونته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وله عوامل كثيرة تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار ، لذلك فأن ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في مدارها حول الشمس ، علما بأن الأرض تكون أقرب الى الشمس نسبيا في الشتاء عنها في الصيف.

واشار استاذ الفلك أن اليوم والذى هو ذروة فصل الشتاء فلكيا هو أقصر نهار في السنة إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات تقريبا ، في حين يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبا كما تبلغ الشمس أدنى إرتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن.

الأرصاد تطلق تحذير من طقس اليوم

وعن الظواهر الجوية حذرت الأرصاد في بيان عاجل من عدة ظواهر متقلبة تحدث اليوم بالتزامن مع حدوث الانقلاب الشتوي في مصر، مشيرة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وشمال محافظة البحر الأحمر وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت أن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 60%، تكون خفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث 30%.

وعن حالة البحرين، أشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط تكون من معتدل إلى مضطرب كما يرتفع الموج بنسبة 2:3 متر، أما البحر الأحمر فيرتفع الموج بنسبة 1.5 إلى 2.25 متر.

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