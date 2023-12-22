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القاهرة الإخبارية: عبد الفتاح البرهان كشف عن الجناح السياسي لميليشيا الدعم السريع

مراسل القاهرة الاخبارية
مراسل القاهرة الاخبارية

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من الخرطوم، إن حديث الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم، كان يقصد به السياسيين الذين يقودون مبادرات الآن، هي في تقدير الجيش السوداني، لم تصب في مصلحة البلاد، خاصة وأن هناك اتهامات في هذه المجموعات أو القوى السياسية، بأنها منحازة إلى ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

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وأضاف "إبراهيم"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن حديث البرهان فيه رسالة واضحة لهذه القوى السياسية، تفيد بأن الجيش السوداني يرى أن «قوى إعلان الحرية والتغيير» هي «الجناح السياسي لميليشيا الدعم السريع».

وأكد أن ميليشيا الدعم السريع المتمردة تستبيح الآن عددًا من المدن السودانية الكبيرة والقرى في ولاية الجزيرة ومدينة ود مدني، مشيرا إلى أن الأوضاع حتى هذه اللحظة صعبة للغاية، مع أن هناك هدوءا في مدينة ود مدني، إضافة إلى أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها بعودة شبكة الإنترنت في المدينة بجانب عودة التيار الكهربائي.

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