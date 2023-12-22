وزير الدفاع السعودي يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع رئيس وزراء بريطانيا

التقى الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بتوجيه من ولي العهد.

وكتب خالد وزير الدفاع السعودي، عبر منصة إكس،: “تشرفت بنقل تحيات قيادة المملكة الي رئيس وزراء بريطانيا.. كما استعرضت خلال اللقاء مع دولته، العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا الصديقين والتطورات الإقليمية والدولية".

وكان وزير الدفاع السعودي بحث في وقت سابق مع نظيره البريطاني التعاون العسكري وذلك خلال استقباله في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، حيث عقدا اجتماعا ثنائيا موسعا بحضور وفدي الوزارتين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.